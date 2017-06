Guillaume Canet affiche son look blond étonnant sur les Champs-Élysées

Parmi les temps forts du Champs-Élysées Film Festival, on citera bien sûr l'hommage à Claude Brasseur avec la projection de Don Juan et le festin de Pierre, mais également la masterclass de Jerry Schatzberg et la projection de son film Panique à Needle Park. Le réalisateur de L'Épouvantail a parlé de sa passion pour le septième art aux festivaliers. Et qui mieux que l'un des admirateurs de son oeuvre, Guillaume Canet, pour introduire son film ? Cheveux blonds, il n'est pas passé inaperçu encore une fois, comme à Roland-Garros. Une transformation qui n'a rien à voir avec la crise de la quarantaine sous-jacente dans sa réalisation Rock'n'roll, mais qui répond aux besoins de son prochain film, de L'amour est une fête, réalisation de Cédric Anger qui propose une plongée dans le monde du porno des années 80 pour deux flics. Un festival auquel a assisté la chroniqueuse de Touche pas à mon poste Agathe Auproux, respirant un peu loin de la polémique.

