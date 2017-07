Cameron Douglas : Retrouvailles émues avec son grand-père Kirk, 100 ans

Ces dernières années n'ont pas été simples à vivre pour le fils aîné de la star de Wall Street. En 2010, Cameron Douglas (38 ans) avait été condamné à cinq ans de prison pour possession d'héroïne et vente de drogue. Plus tard, il avait écopé d'une peine supplémentaire de deux ans après avoir admis qu'il avait de nouveau trafiqué et consommé de la drogue en prison.

Libéré en août 2016, le grand frère de Dylan (bientôt 17 ans) et Carys (14 ans) est sous contrôle judiciaire. Un dernier test réalisé en avril avait permis de déceler qu'il consommait toujours du cannabis. Pris la main dans le sac, Cameron Douglas a toutefois eu la chance de tomber sur des agents compréhensifs qui souhaitent lui accorder une nouvelle chance, comme l'avait révélé fin juin le Page Six.