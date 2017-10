Camille Cerf et la "mauvaise bouffe" : Sa "souffrance" pour retrouver la ligne

Les Miss sont comme tout le monde. Contrairement aux idées reçues, elles ne peuvent pas se permettre de tout manger sans prendre un gramme et sont obligées de faire du sport pour éviter d'accumuler les kilos. Camille Cerf peut en témoigner.

Durant un mois, la grande amie d'Iris Mittenaere s'est permis des écarts alimentaires, sans faire d'exercices physiques. Si sur le moment, elle ne se souciait pas de prendre du poids, Camille Cerf est vite redescendue sur terre. En effet, l'animatrice du Super Bêtisier (NRJ12) a retrouvé le chemin de la salle de sport mardi 24 octobre 2017 et on peut dire qu'elle en a bavé.

Après avoir légendé d'un "c'est trop dur aujourd'hui" une photo d'elle en sueur dans sa story Instagram, Camille Cerf a écrit : "Cette séance me fait prendre conscience que plus jamais je n'arrêterai le sport pendant aussi longtemps et plus jamais je ne m'autoriserai un mois complet de mauvaise bouffe." Reste à savoir si elle tiendra ses bonnes résolutions.

Lors d'une interview exclusive pour Purepeople, Camille Cerf avait admis avoir des complexes : "On a tous des complexes, c'est normal. J'en ai, mais bon, pour l'instant, je les accepte encore, ils ne me dérangent pas trop." Elle ne songe donc pas, pour l'heure, à avoir recours à la chirurgie esthétique. Elle pourrait peut-être sauter le pas "plus vieille" lorsqu'elle "vivra mal le fait de voir [son] visage changer".