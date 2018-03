Camille Cerf et Tarek Boudali complices : Le duo fait l'unanimité !

Ces derniers mois, Camille Cerf et Tarek Boudali ne se quittent plus ! Vendredi 23 mars 2018, notre Miss France 2015 et le comédien se sont de nouveau affichés ensemble.

C'est à l'occasion du match opposant la France à la Colombie (2-3) au stade de France que le duo s'est retrouvé. Dans les tribunes, la jolie blonde de 23 ans semblait plutôt proche et complice de Tarek Boudali, comme le montrent les images publiées en story sur Instagram.

De son côté, l'acolyte de Philippe Lacheau a publié sur le réseau social une photo de lui accompagné de la belle. Et afin d'éviter que les rumeurs de couple ne se propagent une nouvelle fois, le comédien de 38 ans a été clair en légende : "Match de l'équipe de France avec l'amie !"