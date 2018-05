Camille Cerf, son poids critiqué : "J'ai de la cellulite", sa réponse magistrale

Maintenant adulte, la jolie blonde de 23 ans accepte son corps et se sent plus épanouie que jamais. Elle le dit d'ailleurs haut et fort : "Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps qu'aujourd'hui. Alors oui, j'ai de la cellulite, oui on ne voit pas mes abdos, et oui je mets du 38 voire même du 40. Et pourtant tous les jours je me sens bien et tous les jours les gens me disent qu'ils me trouvent belle."

C'est à ce moment-là que Camille Cerf adresse un adorable message à toutes les femmes qui peuvent se sentir mal dans leur corps. "Tout ça pour vous dire que la beauté n'est pas une question de chiffres. L'important c'est d'apprendre à s'aimer. Alors aimez-vous", concluait-elle. Très applaudi par les internautes, son discours positif était également accompagné d'une superbe photo où elle se montrait au naturel.