Camille Lacourt en couple avec Alice : séance photo torride à l'île Maurice

"Mon coeur n'est pas à prendre, mais j'ai envie de rester discret", révélait Camille Lacourt lors de son passage dans Sept à huit (TF1) en février 2019, sans en dire plus sur l'identité de sa moitié. Il aura fallu deux mois pour que le champion de natation se dévoile avec à son bras sa belle Alice Detollenaere, actrice et mannequin française, élue Miss Bourgogne en 2010. Ils avaient posé lors d'une balade en bateau, sur la Seine.

Comme un clin d'oeil à leur romantique virée parisienne, Alice Detollenaere et Camille Lacourt ont à nouveau posé sur un bateau, cette fois à l'île Maurice. Aux abords d'une cascade, les amoureux posent en maillot de bain, collés l'un contre l'autre. Alice porte une chemise blanche nouée à la poitrine qui souligne joliment ses formes. "Le plus beau", écrit-elle en légende du cliché. Sur une autre photo publiée par Camille Lacourt, on les voit toujours sur le même bateau, le sportif et sa belle enlacés sur la proue du navire. "Lune de confiture", ironise-t-il sur Instagram.