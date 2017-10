Camille Lou fait fondre son chéri, Hapsatou Sy à croquer

Tous les amateurs de chocolat ont rendez-vous à la porte de Versailles à Paris, jusqu'au 1er novembre prochain. 20 000 m2 dédiés à l'un des plus grands plaisirs des Français. Chaque année, un événement particulier précède l'ouverture de ce gigantesque salon qui accueille des milliers de visiteurs : un défilé rassemblant plusieurs personnalités habillées avec des tenues en chocolat.

Pour l'édition 2017 en partenariat avec Mécénat Chirurgie cardiaque, organisation non gouvernementale spécialisée dans la chirurgie cardiaque pédiatrique, les chanteuses Camille Lou et Priscilla Betti, Miss France 2012 Delphine Wespiser, l'actrice de Plus belle la vie Dounia Coesens, la boxeuse et jeune maman Estelle Mossely ou encore l'ex-épouse de Renaud, Romane Serda, se sont mobilisées pour cette grande soirée animée par Laurence Roustandjee et dont l'ambiance a été assurée par le DJ et sculpteur Richard Orlinski.

Après avoir essayé en amont leurs délicieuses tenues, une création de Maria Luisa et Nicolas Haelewyn (Karamel) pour Dounia Coesens ou une création Valérie Cossart chocolatée par Régis Ferey et les élèves de l'école Ferrandi pour Romane Cerda, toutes se sont retrouvées à la porte de Versailles le 27 octobre où les enfants invités par Mécénat Chirurgie cardiaque les attendaient avec impatience en coulisses.

Camille Lou, qui sort l'album de reprises de Sheila Love Me Baby en novembre et dont le clip du titre Spacer est d'ores et déjà disponible, était accompagnée de son très charmant chéri, Gabriele Beddoni. Très amoureux, le couple a échangé plusieurs baisers durant la soirée, l'ancienne candidate de Danse avec les stars mettant de l'ambiance sur le podium. Au casting de la huitième saison alors que son compagnon Vincent Cerutti a été le premier éliminé, Hapsatou Sy a fait une pause dans son entraînement intensif pour participer au défilé, heureuse d'aller à la rencontre des enfants défavorisés qui ont pu être soignés grâce à Mécénat Chirurgie cardiaque. L'animatrice et maman de la petite Abbie sera de retour sur TF1 ce 28 octobre pour un nouveau prime de DALS, avec son partenaire Jordan Mouille­rac. L'ancienne danseuse Silvia Notargiacomo, virée de l'émission, a également défilé. Elle a retrouvé deux anciens candidats de l'émission de danse de TF1, l'ex-star de Sous le soleil Tonya Kinzinger et le très charmant Laurent Maistret qui avait remporté la septième saison.

Touchée par l'implication et la disponibilité de chacune d'entre elles, Mécénat Chirurgie cardiaque a tenu à les remercier sur les réseaux sociaux en partageant plusieurs photos de la soirée.