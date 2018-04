Camille (Top Chef 2018) proche de Philippe Etchebest : "Il y a un vrai suivi"

Véritable chouchou du public, Camille s'est hissé jusqu'en finale de Top Chef 2018 (M6). Le jeune cuisinier du Nord affrontera Victor lors de l'ultime épreuve qui déterminera lequel des deux candidats sera le grand gagnant. En exclusivité pour Purepeople.com, Camille se livre.

Auriez-vous pensé arriver jusqu'en finale au début du concours ?

Au début, on espère juste... Car c'est vrai que quand on voit les profils des autres candidats, on se rend compte qu'il y a quand même du sérieux en face. Donc j'ai eu du mal à me projeter jusqu'au bout. Mais de fil en aiguille, j'ai fini par croire en ma place en finale et j'ai bien fait ! J'ai gagné beaucoup d'épreuves pendant le concours et maintenant il faut que je remporte la dernière, qui est finalement la plus importante. Je me suis donné à fond toutes ces semaines, je vais tout donner pendant l'épreuve.

D'après vous, lequel de vous deux a le plus ses chances ?

On était tous les deux complémentaires tout au long du concours Top Chef ! Lui dans sa créativité et son audace, moi dans ma régularité et ma technique. Je pense qu'on va proposer des menus totalement différents et ça va plaire aux gens.

Que pensez-vous des internautes qui estiment que Victor ne mérite pas sa place ?

Les internautes pensent ce qu'ils veulent. Moi je suis content d'être face Victor, j'aurais été content d'être face à Adrien aussi. C'est le jeu, le jury a tranché et a choisi Victor. On a commencé cette aventure à deux et on va la finir ensemble.

Avez-vous gardé contact avec Philippe Etchebest ?

On est toujours en contact avec lui, Victor et moi. C'est vraiment quelqu'un d'humain, il y a un vrai suivi derrière. Il nous a dit que si on avait besoin d'un conseil ou autre, on pouvait l'appeler sans souci.

Vous avez confié être beaucoup reconnu et arrêté dans la rue, comment le vivez-vous ?

C'est un peu compliqué d'aller se promener ou juste de se poser en terrasse profiter du soleil et de se faire arrêter, interpeller. Les gens ont l'impression de nous connaître parce qu'on passe le mercredi soir à la télé. C'est un peu gênant mais ce n'est que du positif. Ils sont contents de me rencontrer, donc forcément ça fait plaisir.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.