Cannes 2018: Lulu Gainsbourg amoureux, Léa Seydoux sexy, Terry Gilliam déchaîné

Clap de fin pour le Festival de Cannes 2018 ce samedi 19 mai. À l'occasion de sa cérémonie de clôture, la 71e édition s'est offert une ultime montée des marches. Outre les équipes de films rappelées en vue du palmarès dont s'est démarqué Jean-Luc Godard avec une Palme d'Or spéciale, et l'équipe de L'homme qui tua Don Quichotte emmenée par Terry Gilliam , les stars étaient au rendez-vous pour ce bouquet final.

Sur le tapis rouge, on a notamment croisé le tandem formé par Sting et Shaggy. Les deux chanteurs et artistes n'étaient pas les seules personnalités du monde de la musique, puisqu'on a eu le plaisir de retrouver Lulu Gainsbourg. Le fils de l'iconique Gainsbarre était accompagné de sa chérie, la belle Lilou, non loin d'un autre couple, celui formé par Natacha Polony et son mari Périco Légasse.

Les flashs ont aussi crépité pour Chiara Mastroianni. La fille de Catherine Deneuve a imposé sa classe et son sens de l'élégance, non loin de l'actrice italienne Asia Argento ou la jurée Virginie Ledoyen (au côté du président du jury Un Certain Regard, Benicio Del Toro). Roberto Benigni et Nicoletta Braschi, Agathe Bonitzer, Coco König, John Savage et sa compagne Bianca Blanco, Adrien Brody, Gary Oldman et sa femme Gisele Schmidt ou encore Salomé Stévenin. L'ex-ministre Fleur Pellerin était au bras de Laurent Olleon, alors que Niels Schneider était avec son frère Vassili Schneider.

À quelques minutes du début de la cérémonie, c'est le jury qui a foulé le red carpet. Applaudie par ses propres jurées, Cate Blanchett a encore fait sensation, offrant une étonnante robe avec un énorme noeud de paquet cadeau dans son dos. Sa jurée Léa Seydoux, lumineuse dans une tenue scintillante et moulante, a également fait forte impression aux côtés de Kristen Stewart et de leurs complices.

En guise de bouquet final, le Festival de Cannes s'est offert Terry Gilliam. Remis de son attaque cardiaque, le cinéaste britannique est apparu en pleine forme et déchaîné sur le tapis rouge, dansant avec ses actrices Rossy de Palma et Olga Kurylenko, sous les yeux de ses deux comédiens principaux, Jonathan Pryce et Adam Driver.