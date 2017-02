Capucine Anav craque pour le fils d'un célèbre humoriste !

Le coeur de Capucine Anav palpite pour beaucoup de monde en ce moment !

La célèbre chroniqueuse, qui a déjà confessé avoir eu un crush pour Julien Castaldi, fils de Benjamin Castaldi, pour Alain-Fabien Delon, fils d'Alain Delon, avoir dragué Camille Combal en direct ou encore avoir été en couple avec Florent Manaudou, a fait de nouvelles révélations dans Il en pense quoi Camille ? sur C8.

Lundi 27 février, dans sa rubrique people, Stéphanie Loire a évoqué une vidéo postée sur Twitter par Gad Elmaleh, laquelle célébrait ses sept millions de followers. Mais à peine a-t-elle lancé son sujet que Capucine Anav lui a coupé la parole afin de déclarer : "Il est très beau son fils ! C'est un beau gosse !"

Il faut dire que le joli minois de Noé Elmaleh attire beaucoup de jeunes femmes, mais aussi des professionnels de la mode. Le fils du célèbre comique a d'ailleurs récemment défilé pour Zadig & Voltaire.

Cette nouvelle intervention de Capucine Anav a en tout cas beaucoup fait réagir sur le plateau. Stéphanie Loire déclarant : "Capu, qu'est-ce qu'il se passe avec les fils de ? Ce n'est pas possible !" Et Camille Combal d'ajouter : "Capucine Anav, c'est comme Kill Bill, elle a une liste de gars et elle les barre au fur et à mesure."

Quelques heures après avoir fait cette confidence, Capucine Anav, voyant l'information faire le buzz, a pris son clavier pour nuancer ses propos : "Rooooo si je peux plus dire que je trouve quelqu'un de mignon c'est triste !!!"