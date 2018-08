Capucine Anav : Remontée contre un ex, elle le rembarre en direct

Mieux vaut ne pas faire de coups bas à Capucine Anav. C'est ce qu'on apprend de la jeune femme de 27 ans mercredi 15 août 2018.

Sur Instagram, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste ! a dévoilé à tous les internautes les messages d'amour qu'elle recevait visiblement de la part d'une de ses anciennes conquêtes. "Je peux être ton homme [...] et être bienveillant envers toi... Bien sûr ça ne va pas être simple, bien sûr il y aura des hauts et des bas... peut-être que ça ne marchera pas... mais je m'en fous, j'ai envie de prendre ce risque avec toi, que tu sois ma princesse, de me réveiller à tes côtés et de me dire que j'ai de la chance de t'avoir...", pouvait-on lire entre autres dans le SMS.

Mais voilà, au lieu d'être attendrie par ce retour surprise, Capucine a préféré afficher ce mystérieux ex en story Instagram. Si elle a bien pris soin de cacher son identité, sa réponse en revanche était très cash, commençant par la phrase "Too late bro" - comprenez : "trop tard mec". Mais elle ne s'arrête pas là et continue de se moquer en affirmant, amusée : "Tu as de la chance que j'en aie plus rien à foutre et que je balancerai pas ton prénom." Ambiance...

On le sait, Capucine Anav a fait chavirer les coeurs de nombreux jeunes hommes. Parmi eux, on retrouve notamment quelques personnalités connues comme Florent Manaudou, Kev Adams, Louis Sarkozy et plus récemment Alain-Fabien Delon... Mais qui pourrait bien se cacher derrière ces mystérieux messages ? Suspense !