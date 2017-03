Capucine Anav veut un enfant avec le "sublime" Noé Elmaleh

Après une relation avec Louis Sarkozy (le fils de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy) et des aveux à propos de son crush pour Alain-Fabien Delon (le fils du non moins magnétique Alain Delon), Capucine Anav a désormais le béguin pour un autre "fils de". Bien qu'elle ne le connaisse pas et ne l'ait jamais vu en personne, Capu est raide dingue de... Noé Elmaleh.

L'animatrice télé avait déjà confié son admiration pour le physique avantageux du fils de Gad Elmaleh, lors d'un passage sur le plateau de l'émission Il en pense quoi Camille. "Il est beau, son fils. C'est un beau gosse", avait-elle avoué, suscitant les moqueries de Camille Combal. "Capucine, c'est comme Kill Bill. Elle a une liste de gars et elle les barre au fur et à mesure", avait-il déclaré avec humour. Sans attendre, la Toile s'était emparée de cette déclaration, poussant Capucine à rapidement mettre les points sur les "i". "Rooooo si je peux plus dire que je trouve quelqu'un de mignon c'est triste !!!", avait-elle écrit sur Twitter.

Oui mais voilà, la jolie jeune femme a récidivé. Cette fois-ci, c'était sur le plateau de Touche pas à mon poste, le 22 mars. Alors que Cyril Hanouna faisait un tour de table des personnalités avec lesquelles ses chroniqueurs aimeraient se marier ou avoir des enfants, Capucine n'a pas hésité une seconde. "Figurez-vous que ce sera avec le fils de Gad Elmaleh, a-t-elle lancé. Parce qu'il est sublime." Rien que ça ! "Généralement, vous les contactez sur Facebook, sur Twitter ou sur Insta. Et dans deux semaines, vous êtes en couverture de magazines avec lui", a ironisé l'animateur du show.

Manque de bol pour Capucine Anav, Noé Elmaleh est déjà pris. Le mannequin de 16 ans est en couple avec une adolescente prénommée Emma et à qui il a déjà déclaré plusieurs fois sa flamme sur Instagram. N'en déplaise à Capucine, de sept ans son aînée !