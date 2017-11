Carla Bruni en soubrette dans "Frou-frou" : Son coup de gueule vingt ans après

Samedi 25 novembre, Carla Bruni était l'invitée de Catherine Ceylac pour son émission Thé ou café sur France 2. Parmi les sujets abordés par la chanteuse de 49 ans, la mort de son frère Virginio en 2006, du sida, mais aussi d'autres, plus légers, comme sa participation à l'émission culte de Christine Bravo, Frou-frou.

Nous sommes en juin 1994. Carla Bruni est l'un de ces supermodels chéris par Gianni Versace. Elle est adulée dans le monde entier et particulièrement en France, pays que cette Italienne, sublime, a adopté. Grande, intelligente, impertinente, Carla Bruni est ce que l'on appelle une bonne cliente en télévision, mais peut-être Christine Bravo et sa bande ont-elles un peu abusé de sa gentillesse ce jour-là. Pour les besoins de la chronique culinaire du regretté Jean-Pierre Coffe, Carla Bruni a été invitée à revêtir une tenue de soubrette pour confectionner, aux côtés du sautillant chroniqueur, du boudin ! Bien sûr, un top en tenue sexy tenant dans ses mains une saucisse ça a fait rire tout le plateau.

J'avais été stupéfaite à l'époque

Plus de vingt ans après, cette séquence ressort régulièrement dans les bêtisiers de fin d'année. Catherine Ceylac avance sur des oeufs : "Nous avons retrouvé une archive, mais alors pas glamour du tout. Comme je sais que vous avez beaucoup d'humour, je pense que cela va vraiment vous éclater." Carla Bruni redécouvre ces images et le verdict, prononcé avec le sourire, comme toujours chez l'artiste, n'en est pas moins implacable : "C'est insensé. Et ce qui m'avait étonnée à l'époque, c'est que dans une émission de femmes, qui brandissait à bout portant le féminisme, à chaque seconde, la seule chose qu'ils avaient trouvé à faire faire à une fille qui était dans le seul métier où les femmes avaient plus de place que les hommes, (...) c'est la cuisine ; j'avais été stupéfaite à l'époque qu'un groupe de femmes féministes me fasse habiller en soubrette et me fasse faire la cuisine." Et quand Catherine Ceylac s'étonne qu'elle se soit prêtée au jeu, Carla Bruni lui répond le plus naturellement possible : "Je suis polie, moi."

Sur le plateau de Thé ou café, Carla Bruni a évoqué la sortie de son album French Touch. L'artiste est en tournée. Elle chantera mercredi 29 novembre à l'opéra Garnier de Monaco avant d'investir, le 2 décembre, le Trianon de Paris. La star partira à l'étranger et chantera notamment aux États-Unis pendant les vacances de février. L'occasion pour elle d'emmener avec elle ses deux enfants : Aurélien Enthoven (16 ans) et Giulia Sarkozy (6 ans).