Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, un anniversaire de rencontre terni par l'horreur

A l'occasion de la sortie dans les bacs de son album de reprises French Touch (disponible dès le 6 octobre prochain), Carla Bruni s'est entretenue cette semaine avec le journaliste et écrivain Simon Liberati pour le magazine Vogue. Venu rendre visite à la chanteuse dans sa maison d'Auteuil, le journaliste s'est remémoré la dernière fois qu'il s'est entretenu avec elle. "La précédente avait eu lieu le 13 novembre 2015, deux heures avant l'attentat du Bataclan", écrit-il.

Accueilli par la maman de Giulia (5 ans) et Aurélien (16 ans), qui lui signifie entre deux conversations qu'elle trouve son prénom trop "dur" et qu'elle aurait préféré s'appeler Françoise ("les Françoise ont du caractère... Regardez Françoise Sagan, Françoise Dorléac"), Simon Liberati est ensuite salué par Nicolas Sarkozy. "La dernière fois que Simon est venu nous voir, c'était le jour du Bataclan...", glisse alors Carla Bruni à son mari.

C'est ainsi que l'on apprend que le couple s'est rencontré le 13 novembre 2007, comme l'a révélé l'ex-président à son invité. "Ah oui ? C'était l'anniversaire de notre rencontre, j'ai invité ma femme au Plaza parce qu'il n'y a que des touristes, on n'est pas dérangés toutes les deux minutes pour... clic-clac [des photos]. On a dîné tôt, ensuite on est rentrés regarder le foot [la rencontre France-Allemagne qui avait lieu au Stade de France, NDLR]. Ils n'ont pas arrêté le match, c'est par des textos qu'on a appris les attentats...", a-t-il confié.

En 2009, Jacques Séguéla avait raconté dans son ouvrage Autobiographie non autorisée la rencontre de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, coup de foudre dont il avait été le témoin lors d'un dîner organisé à son domicile. A cette époque, le publicitaire avait révélé que cette soirée avait eu lieu en novembre 2007. "Ils étaient programmés l'un pour l'autre. Ils ne s'étaient jamais vus et je pense qu'ils ne se quitteront plus jamais", écrivait l'entremetteur.