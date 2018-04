Carla Bruni : Moment de tendresse irrésistible avec sa mère et sa fille Giulia

Le 1er avril, l'ancien top model n'a pas fait de blagues sur Internet et a préféré la tendresse en publiant un doux cliché avec sa maman Marisa Borini pour son 88e anniversaire. Très complice, les deux femmes n'ont toutefois jamais collaboré ensemble dans le domaine de la musique qu'affectionne tant l'auteur-compositeur-interprète. La mamma de Carla a cependant souvent travaillé avec son autre fille, Valeria Bruni-Tedeschi, pour le cinéma dans Il est plus facile pour un chameau, Actrices et Un château en Italie.