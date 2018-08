Carla Bruni-Sarkozy évoque Nicolas Sarkozy : "On est très différents..."

Tout sourit à Carla Bruni. Alors qu'elle prépare actuellement un nouvel album en français, comme elle l'a révélé à nos confrères de Paris Match, et après avoir triomphé sur scène avec son French Touch Tour (son dernier concert ayant eu lieu à Beyrouth le 30 juillet), la chanteuse s'est confiée cette semaine au magazine Gala pour évoquer sa carrière mais aussi le couple qu'elle forme avec Nicolas Sarkozy.

Dix ans après s'être mariés sous les ors de la République, l'ancienne première dame ("une position qui attire les commentaires", clame-t-elle) et l'ex-président sont plus complices et amoureux que jamais. Il faut dire que les parents de l'adorable Giulia (7 ans en octobre) se sont bien trouvés. S'ils viennent de deux mondes opposés, ils se complètent à la perfection. "J'ai choisi de l'épouser car j'ai toujours senti que, chez lui, le sentiment prenait le pas sur tout. Je ne sais pas pourquoi on s'accorde à ce point. On est très différents : quand j'ai chaud, il a froid. Il se couche à 22 heures, quand je commence à composer... On s'est rencontrés au bon moment. Dans une vie, le timing est essentiel. Entre nous, il y a un équilibre, une force. Nous avons beaucoup de chance", a-t-elle glissé. Après avoir passé ses vacances au Cap Nègre au mois de juillet, le couple se rendra à la montagne pour le mois d'août.

Je cherche une chorale pour ma fille à la rentrée

Maman comblée avec Giulia mais aussi Aurélien (tout juste 17 ans, le fils qu'elle a eu avec Raphaël Enthoven), Carla Bruni a également évoqué ses enfants, la prunelle de ses yeux. "Voir sa mère sur scène, pour un enfant, c'est toujours un moment bizarre. Ma fille aime déjà chanter, je lui cherche une chorale pour la rentrée", a-t-elle ajouté. Son aîné, quant à lui, "préfère la science à la musique", comme on le sait.

En décembre dernier, Carla Bruni avait fêté ses 50 ans. Un chiffre rond qu'elle accepte paisiblement. "Pas besoin d'avoir 17 ans et 40 millions de followers pour se sentir sereine. 50 ans, ce sont mes plus belles années, aujourd'hui, c'est comme avoir 40 ans", a-t-elle conclu.