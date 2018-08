Caroline Receveur folle d'Hugo : Sa belle déclaration pour son anniversaire

Caroline Receveur est une femme comblée. Depuis plus d'un an, elle est en couple avec le mannequin Hugo Philip. Si dans un premier temps, les tourtereaux ont préféré garder leur idylle secrète, ils n'ont pu résister à leur envie de crier leur amour sur les réseaux sociaux une fois l'officialisation faite. Le couple partage donc régulièrement des moments de tendresse. Ce vendredi 10 août 2018 par exemple, l'influenceuse et femme d'affaires de 30 ans a souhaité faire une belle déclaration au beau brun de 28 ans à l'occasion de son anniversaire.

"Happy birthday to my love, my life, my lover, my best friend, my laughter, my soulmate, my one and only" ( "bon anniversaire à mon amour, ma vie, mon amoureux, mon meilleur ami, celui qui me fait rire, mon âme-soeur, mon seul et unique", en français), a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle dévore Hugo Philip du regard pendant que lui (torse nu !) regarde l'objectif.