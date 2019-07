Caroline Receveur prête pour un 2e enfant : son appel à son chéri Hugo Philip

Caroline Receveur (31 ans) veut agrandir sa petite famille. Mardi 2 juillet 2019, l'ex-candidate de télé-réalité devenue femme d'affaires s'est saisie de son compte Instagram pour faire passer un message à son chéri, le mannequin Hugo Philip. En commentaire d'une photo de son homme en train de s'occuper du bébé d'une amie alors que le duo était de passage au Luxembourg, Caroline Receveur a écrit sans tourner autour du pot : "Ready pour le deuxième, Hugo Philip ?"

De son côté, Hugo Philip – qui est récemment devenu blond platine – n'a cependant pas pris la peine de répondre publiquement à sa célèbre chérie. Il y a trois jours, le jeune papa publiait une vidéo de lui (tous abdos dehors !) lors d'une balade dans un parc londonien tandis qu'il portait son fiston Marlon (1 an dans quelques jours) sur ses épaules musclées... Evidemment, la séquence avait aussitôt séduit des milliers d'internautes et accumulé 350 000 vues.

Pour rappel, début février 2018, alors qu'elle dévoilait son baby bump pour la première fois, Caroline Receveur écrivait : "Je crois que je ne réalise pas encore ce qui m'attend et ce que la vie va me réserver dans les mois et années à venir avec l'arrivée de ce petit bout, mais je suis d'ores et déjà la plus heureuse à l'idée de partager cette incroyable aventure aux côtés de l'homme que j'aime plus que tout au monde."

Apparemment, la philosophie de Caroline Receveur n'a pas changé et la belle blonde souhaite même donner un petit frère ou une petite soeur à Marlon... Le message est passé !