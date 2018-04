Caroline Receveur, très enceinte en sous-vêtements, dévoile son ventre arrondi

Caroline Receveur (30 ans), très enceinte et toujours aussi connectée, continue d'abreuver son compte Instagram de selfies baby bump !

Ce 27 avril 2018, la petite amie d'Hugo Philip a par exemple souhaité montrer sa silhouette et son ventre très arrondi au bout de trente semaines de grossesse. Pour ce faire, la starlette a pris son iPhone en main, a enfilé une petite chemise en jean, et s'est photographiée en sous-vêtements noirs devant un miroir. "#30weekspregnant", a-t-elle simplement indiqué en légende.

"Tu es sublime ma Caro", "La plus jolie des futures mamans", "Comment mettre la pression à toutes les femmes enceintes !", "Elle est vraiment trop belle en toutes circonstances", "Je veux être comme toi quand je serai enceinte !", pouvait-on lire parmi les réactions à cette jolie publication.

Aussi, celle qui a indiqué avoir été surprise par la nouvelle taille de ses propres seins fait parfois face à des commentaires peu sympathiques la soupçonnant d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique alors qu'elle est enceinte. Accusée notamment d'avoir fait refaire ses lèvres il y a quelques jours, Caroline avat alors riposté calmement : "Non, je n'ai pas fait refaire mes lèvres. Un joli rouge à lèvres suffit largement à redessiner une bouche et son contour."

Pour rappel, le 4 avril dernier, Caroline Receveur dévoilait le sexe et le prénom du bébé. "IT'S A BOY. C'est officiel, nous attendons un petit mec pour cet été !", lâchait-elle sur Instagram. Et de dévoiler dans la foulée le prénom du petit garçon : Marlon.