Carpool Karaoké : Avant Camille Combal, une star approchée pour l'animation...

Alors que TF1 et l'animateur Camille Combal viennent de confirmer l'adaptation française du "Carpool Karaoké", célèbre séquence du programme américain "The Late Late Show with James Corden", on découvre qu'un chanteur a été approché pour animer l'émission.

Une voiture

Un bon chanteur

Et un moyen chanteur (moi)

Oui le Carpool Karaok arrive en France!

Suis trop heureux!!!

Soon... (c'est de l'anglais) https://t.co/GgPMNCm37q — Camille Combal (@CamilleCombal) 5 novembre 2018

Thomas Montet

