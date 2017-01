Carrie Fisher – Joely, sa demi-soeur, est effondrée : "J'ai perdu mon héroïne"

La disparition de Carrie Fisher, mythique princesse Leia de Star Wars, a endeuillé le monde à la fin du mois de décembre. Un décès qui a été particulièrement terrible pour sa fille unique Billie Lourd, 24 ans, sa mère Debbie Reynolds, qui s'en est d'ailleurs allée le jour suivant, et son frère Todd. Une autre proche de la comédienne et écrivain vient d'ouvrir son coeur : Joely Fisher, la demi-soeur de l'actrice. Elle s'est exprimée avec émotion dans une tribune publiée par The Hollywood Reporter, avant de s'exprimer sur ABC News avec sa soeur Tricia : "Je savais que si Carrie ne survivait pas, Debbie non plus. Elle ne resterait pas sur terre sans elle. Elle ne le ferait pas et elle ne l'a pas fait."

Comme Carrie Fisher, Joely (49 ans) a choisi le métier de comédienne, jouant notamment dans le show Ellen. Maman de trois filles dont le père est le directeur de la photographie Christopher Duddy, elle était très attachée à sa demi-soeur. Nous avons sélectionné quelques passages de cette lettre ouverte profondément bouleversante.

"Parler avec Carrie m'a toujours donné l'impression d'être intéressante, par répercussion. Elle me faisait part de son enthousiasme et de sa fierté lors de mon 20e anniversaire de mariage et l'a comparé à ses deux décennies de vie sentimentale pas très stable.

"Elle aurait voulu qu'on célèbre sa vie, ses mots et sa fille Billie. Elle sera mise à l'honneur. Elle est intelligente, elle a une âme magnifique et magique.

"On avait parlé de nos chères mères, Connie [Stevens] et Debbie [Reynolds]. Chacune d'elles avait été fragilisée à un moment de sa vie et nos rôles en tant que filles ont changé. Je crois que notre père à toutes les deux, Eddie Fisher, était tout ce qu'on a dit de lui : charmant, très talentueux, séducteur, parieur, perdu, mais il est resté en apesanteur avec ses femmes.

"J'adorais mama Debbie, elle avait tellement de personnalité ! Et j'ai eu une autre soeur et un frère grâce à tout ça, juste à côté de chez nous. Eddie est venu tous nous voir... une fois.

"Avec Carrie, on s'était promis de passer Noël ensemble. Nous avons tenu parole, mais pas de la façon qu'on voulait. Durant ces vacances, je suis restée à ses côtés dans une chambre d'hôpital remplie du bruit des machines qui la maintenaient en vie. Debbie, bien sûr, était là.

"Debbie aimait tellement les feux de la rampe. Et je peux imaginer Carrie rire en ce moment, en levant les yeux face à cette fin qu'on ne voit que dans les tragédies de Shakespeare et... dans les romans de Fisher. Sa mère lui a encore une fois volé la vedette.

"Vous avez perdu votre princesse Leia et Carrie Fisher. J'ai perdu mon héroïne, mon mentor, mon miroir. Ma soeur Tricia Leigh et moi promettons de faire tout ce dont a besoin notre nièce. Nous prendrons nos sabres, nous utiliserons la force, tout. Nous ferons honneur à ces deux personnes magiques qui ont quitté le clan de la même façon qu'elles ont vécu, avec grandeur et grâce."