Catherine Laborde évoque sa maladie en direct : Cyril Hanouna en larmes

Le 14 octobre 2018, Catherine Laborde a dévoilé pour la première fois qu'elle souffrait de la maladie de Parkinson. Pendant quatre ans, l'ancienne star de la météo de TF1 s'est murée dans le silence. Aujourd'hui, elle a décidé de parler de son combat. Si elle a publié son livre Trembler (chez Plon) la semaine dernière, l'ex-présentatrice est revenue sur son état de santé sur le plateau de Balance ton post ! sur C8 le 19 octobre dernier.

Grande invitée de Cyril Hanouna, Catherine Laborde s'est confiée à coeur ouvert sur sa maladie. "C'était le moment. Je commençais à avoir quelques regards qui disaient 'Mais pourquoi elle bafouille autant ? Elle est bizarre aujourd'hui.' Je voyais bien qu'il y avait une sorte d'interrogation dans le regard et je me suis dit qu'il fallait rompre ça, a-t-elle déclaré. Je me suis rendu compte que quand on a une maladie, les gens bien portants... il y a toujours un petit moment de recul. Et je me suis dit, ce n'est pas juste, ça ne peut pas se passer comme ça."

Très touché par les propos de Catherine Laborde, Cyril Hanouna s'est laissé gagner par l'émotion. Un moment rare pour l'animateur de 44 ans qui est habitué à faire des blagues ! Après avoir remercié et embrassé l'ex-madame météo, Baba a fondu en larmes. Cette séquence émouvante s'est terminée avec un "Qu'est-ce que je t'aime !" de l'animateur.