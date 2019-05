Cathy Guetta chic et sensuelle au Nikki Beach pour un bel anniversaire

Déjà 20 ans ! Mercredi 22 mai, le Nikki Beach a soufflé ses bougies à l'occasion d'une soirée d'anniversaire organisée sur la plage 3.14 à Cannes. Au programme ? Dîner gourmet, divertissements et invités d'exception. Un cocktail parfait pour une soirée magique.

Chaque année, le pop up Nikki Beach est l'endroit de prédilection pour profiter pleinement du Festival et célébrer les premières de films. Cependant, 2019 est une année particulière pour le célèbre Beach Club, puisque celui-ci fête ses 20 ans. L'occasion alors d'organiser la plus belle soirée de la Croisette... Dès leur arrivée, les invités ont été plongés dans un autre monde. Mur de champagne interactif signé Perrier-Jouët, cocktails méditerranéens, paysage luxuriant empli de verdure : un décor féérique rappelant le jardin dans lequel toute l'aventure Nikki Beach est née.

Présidé par Jack et Lucia Penrod – les fondateurs du Nikki Beach –, l'événement a été marqué par des invités d'exception comme les sublimes mannequins Winnie Harlow et Cindy Bruna. Il fallait également compter sur la présence de l'une des reines de la nuit, Cathy Guetta. L'ex-femme de David Guetta était sublime dans une longue robe noire découpée sur les hanches et fendue sur les jambes. Un look chic et sexy qui lui allait à ravir.

Cette soirée d'anniversaire a aussi été ponctuée de divertissements en tout genre, des performances d'acrobates au maquillage tribal inspiré de la culture indigène en passant par le chanteur Chaman.

Le pop up Nikki Beach est situé au 63 boulevard de la Croisette, à Cannes.

