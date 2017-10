Cauet déçu par Cyril Hanouna ? La Méthode Cauet ne reviendra pas...

Qu'on se le dise, La Méthode Cauet ne devrait finalement pas ressusciter sur C8 !

Interrogé par nos confrères du Buzz TV de TV Magazine, Cauet (45 ans) n'a pas hésité à adresser un gentil tacle à Cyril Hanouna pour expliquer le non-retour du programme phare qui avait enchaîné les bonnes audiences sur TF1 de 2005 à 2008.

"Ce dossier est mort. Parce que Cyril est quelqu'un que j'aime beaucoup mais qui vous dit mille trucs par jour, qui lance des infos et qui ne les tient pas. Je l'embrasse encore une fois mais il ne peut pas s'empêcher de dire 'on va refaire La Méthode Cauet'", a-t-il lancé. Et d'ajouter sans cacher une pointe d'agacement : "C'est un peu too much parce que, d'un seul coup, tout le monde s'embrase, alors que j'étais le premier à aller le voir en disant 'Écoute Cyril, La Méthode, c'est un truc dangereux parce que c'est un énorme souvenir pour les gens, donc le refaire dans certaines conditions.' Et j'ai senti qu'à un moment donné, on n'irait pas et que c'était trop compliqué."

Si le dossier Méthode Cauet est donc "mort", Cauet ne cache pas qu'il aurait aimé animer quelque chose d'autre, comme par exemple un grand rendez-vous en prime time, avec Cyril Hanouna. Là encore, l'animateur de 45 ans ne semble pas très optimiste. "J'avais envie qu'on fasse une émission événementielle de temps en temps ensemble, mais je ne suis pas sûr que Cyril ait envie de ça", a-t-il affirmé.