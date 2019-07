Céline Dion à Paris : elle porte le collier culte de Titanic, 22 ans après

La Fashion Week de Paris se poursuit et Céline Dion continue de surprendre ses fans avec des looks toujours plus audacieux. Ce 3 juillet 2019, à sa sortie de l'hôtel Crillon, la star a fait une apparition d'autant plus remarquée qu'elle portait un accessoire indissociable de sa carrière : une réplique du collier Coeur de l'océan que portait Kate Winslet en 1997 dans Titanic, film de James Cameron pour lequel la chanteuse a interprété l'incontournable My Heart Will Go on.

Cette réplique du bijou devenu culte fait partie d'un ensemble avec le T-shirt I love Paris Hilton puisque les deux pièces sont issues de la collection Vetements printemps-été 2020, présentée en juin dernier. Cette façon de porter le Coeur de l'océan est plus urbaine et décalée, mais puisque Céline Dion l'a adoptée... Ce n'est pas la première fois que la diva de 51 ans fait un clin d'oeil stylistique à Titanic. Déjà en 2016, lors d'un séjour à Paris, elle portait un sweat-shirt Vetements à l'effigie de Jack et Rose, alias Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, les héros du film aux onze Oscars.