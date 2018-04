Céline Dion, bientôt opérée mais sereine : Ses 50 ans "dans l'intimité"

Contrainte au repos après avoir annulé ses concerts de mars et avril au Caesars Palace à Las Vegas (son équipe avait annoncé qu'elle souffrait d'un "trouble à l'oreille (...) qui lui cause des irrégularités auditives et rend le chant extrêmement difficile"), et dans l'attente de subir prochainement une intervention chirurgicale, Céline Dion peut toujours compter sur son fidèle public pour retrouver le sourire.

Le 30 mars 2018, la star de la chanson célébrait son 50e anniversaire entourée de sa famille et de ses proches. Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été les fans à lui adresser à cette occasion messages, déclarations enflammées et bons voeux de rétablissement.

J'ai hâte de revenir au sommet de ma forme

Comme elle ne loupe jamais une miette de toutes ces petites attentions, Céline Dion s'est emparée de son compte Instagram le 31 mars pour répondre à ses admirateurs. "Je tiens à vous remercier pour vos messages et vidéos d'anniversaire, qui m'ont tous profondément touchée. Je l'ai célébré dans l'intimité, entourée de ma famille, et vos souhaits et pensées m'ont accompagnée toute la journée", a-t-elle écrit dans un premier paragraphe.

Emue, la maman de René-Charles (17 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (7 ans) a ainsi conclu sa publication : "Merci pour votre amour et votre soutien, et merci de prendre une si grande place dans ma vie depuis toutes ces années. J'ai hâte de revenir au sommet de ma forme et de vous voir tous !", a-t-elle lancé.