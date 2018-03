Céline Dion, malade et bientôt opérée, prend les choses "au quotidien"

Alors que Céline Dion a annoncé son retrait de la scène pour encore plusieurs mois en raison "d'un trouble à l'oreille moyenne" qui l'empêche de chanter correctement et qui nécessite une opération, ses fans s'inquiètent... Invitée de LCN au Canada, pour parler d'une chasse aux oeufs de Pâques organisée par la Fondation Maman Dion, Claudette, la soeur de la chanteuse, a donné des nouvelles.

Après avoir eu sa mère Thérèse Dion (qui a récemment fêté ses 91 ans) et son frère Michel (collaborateur artistique de Céline) au téléphone, Claudette a pu en savoir un peu plus sur l'état de santé de sa célèbre soeur. "Elle est bien entourée, elle est tellement intelligente de coeur et d'esprit. Je n'ai pas de détails croustillants... Elle est entre de bonnes mains. Pour l'instant elle va bien, mais ça se déroule quand même au quotidien...", a-t-il dit.

Cependant, côté moral, Céline Dion serait très touchée par l'annulation de ses spectacles de Las Vegas et la tristesse de ses fans. "Sa qualité première c'est que c'est une fille généreuse et quand tu te rends compte que tu peux plus recevoir ton monde, ça doit être déchirant", a-t-elle ajouté. Claudette Dion a précisé qu'elle en saura plus prochainement car elle doit appeler la chanteuse pour son anniversaire le 30 mars prochain, à l'occasion de ses 50 ans.

Céline Dion, qui souffre depuis un an, avait eu recours jusqu'ici à des gouttes pour tenter de soulager ses symptômes mais cela ne fait désormais plus effet. Elle va donc devoir subir une intervention chirurgicale "minimalement invasive". La star est attendue cet été pour une tournée en Asie et en Australie.

Thomas Montet