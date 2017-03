Céline Dion bouleversante avec sa maman, après les épreuves...

Le clan Dion au complet était réuni ce lundi 20 mars pour l'anniversaire de leur matriarche, Thérèse Tanguay-Dion. Après une année marquée par le deuil et les épreuves, Céline Dion n'aurait manqué l'anniversaire de sa maman pour rien au monde. La chanteuse québécoise a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux pour ses 90 ans.

"Quel privilège pour nous tous de t'avoir encore parmi nous. Joyeux anni­ver­saire maman, pour tes 90 ans ! On t'aime...", a-t-elle écrit sur sa page Instagram où elle a publié une photo de la Birthday Woman entourée de ses enfants et petits-enfants, notamment René-Charles Angélil (16 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (6 ans).

Selon les informations du Las Vegas Sun News, la star accompagnée de ses frères et soeurs ont célébré l'événement en assistant au spectacle Michael Jackson One, actuellement joué au Mandala Bay de Las Vegas par l'excellente troupe du Cirque du Soleil.

Une réunion familiale d'autant plus importante que la chanteuse de 48 ans a perdu l'année dernière son mari et manager René Angélil, emporté par un cancer de la gorge, ainsi que son frère Daniel, emporté lui aussi par la même maladie à quelques jours d'intervalles.

L'anniversaire de la maman de Céline Dion, qui a donné naissance à 14 enfants tout de même, coïncidait avec les débuts de l'interprète de My Heart Will Go On dans l'émission The Voice USA, diffusée ce dimanche aux États-Unis.

Miss Céline a joué les mentors pour la popstar Gwen Stefani et ses poulains, prodiguant conseils et avis avec le ton qu'on lui connaît. La diva n'a pas résisté à faire quelques sketchs pour l'occasion, faisant même semblant de quitter le studio après avoir écouté les talentueux talents briller sur I Was Made to Love Her de Stevie Wonder. Du grand Céline Dion !