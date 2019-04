Céline Dion dévoile ce pour quoi elle a "besoin d'être nue"...

Nouvelle porte-parole de la division L'Oréal Paris, Céline Dion est devenue le visage de la gamme Excellence Hair Color, une ligne de coloration pour cheveux. C'est donc tout naturellement qu'elle a dévoilé ses secrets de beauté au Sunday Times Style.

Dans son interview vidéo, la chanteuse de 51 ans a évoqué son besoin de sommeil - jusqu'à 12 heures par nuit et dans un grand lit qu'elle partage encore avec ses jumeaux de 8 ans - ainsi que la chirurgie esthétique. Mais l'interprète de Ashes a également évoqué de nombreux autres sujets liés à la beauté, comme par exemple le bronzage. Interrogée sur le faux teint hâlé que peut procurer une cabine à UV, Céline Dion a été très cash. "Je n'aime pas ça. Je préfère le véritable soleil mais j'ai besoin d'être nue. Parce que je ne veux pas de traces de bronzage. Je veux ressentir le soleil. Et quand je suis photographiée ou filmée pour quelque chose, je suis en mode : 'I Was Born This Way'", a-t-elle expliqué en fredonnant quelques notes du tube de sa consoeur adorée Lady Gaga.

La chanteuse est particulièrement fière et honorée de faire ses premiers pas dans le monde de la beauté. Jusqu'à présent, elle s'est contentée de se lancer dans la parfumerie avec toute une gamme de parfums à son nom, lesquels ont généré des millions de dollars de recettes. Nul doute que L'Oréal espère bien qu'en recrutant la diva, ses produits se vendront eux aussi comme des petits pains... "Je suis tellement fière d'annoncer que je suis porte-parole pour L'Oréal Paris et que je partagerai les mots magiques 'Parce que je le vaux bien' avec toutes les femmes du monde. Je suis ravie d'utiliser ma voix pour aider les autres à se sentir belles, confiantes et à apprendre à s'aimer", disait Céline Dion au moment de révéler son rôle avec le géant français des cosmétiques.

A noter que Céline Dion vient également d'annoncer un nouveau disque en anglais intitulé Courage et une tournée mondiale, le Courage World Tour. Il se murmure que la chanteuse devrait passer par Paris lors du segment européen de sa tournée et qu'elle a jeté son dévolu sur la Paris La Défense Arena, qui peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs.

Thomas Montet