Céline Dion émue : Ses mots touchants pour l'un des hommes de sa vie

Le compte Instagram de Céline Dion permet d'être en lien avec son énorme communauté de fans, publier des nouvelles sur son travail, ses looks toujours très travaillés, mais également sur ses états d'âme. Ce 2 mars 2019, c'est Céline l'enfant, celle d'Adhémar Dion, qui a pris la parole. La superstar de la musique a ainsi dévoilé un tendre cliché en noir et blanc où on la voit poser avec son père disparu le 30 novembre 2003 à l'âge 80 ans. En légende, elle écrit : "Papa, je suis la fille la plus chanceuse du monde d'avoir eu un père comme toi. Tu seras toujours mon fan #1. Je t'aime ! - Céline xx..."