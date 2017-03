Céline Dion remet un journaliste à sa place, avec classe !

Céline Dion a beau être la popstar internationale la plus sympathique et humble, il ne faut pas la pousser à bout. Un journaliste en a fait les frais lors de la récente première à Los Angeles du film La Belle et la Bête pour laquelle notre Québécoise adorée chante le titre How Does A Moment Last Forever.

Le journaliste qui a lutté pour décrocher une très courte interview avec la chanteuse francophone a décidé d'interroger l'interprète oscarisée du titre Beauty and the Beast sur l'épisode des Grammy Awards, survenu le 12 février dernier, et la victoire d'Adele face à Beyoncé.

"Est-ce que je peux vous arrêter tout de suite monsieur ? Je ne veux pas être impolie, mais je ne suis pas ici pour parler des Grammys. Je suis ici pour parler de Beauty and the Beast, et j'espère que vous réalisez où vous vous trouvez ce soir. Je ne voudrais pas que vous manquiez un moment de Beauty and the Beast", a-t-elle déclaré, tenant affectueusement les deux mains du journaliste, visiblement touché.

Si certains auraient envoyé bouler le journaliste manu militari, Céline Dion a préféré le couper et le remettre à sa place avec élégance, grâce et poésie – un peu à l'image du film qu'elle défendait ce soir-là. La diva, à peine bousculée par cet incident, a ensuite posé sur le tapis rouge dans sa robe signée Christian Siriano.