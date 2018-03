César 2018 : Gilles Lellouche et Alizée, Nicolas Bedos et Doria... Couples glamour

Comme chaque année, les stars ont défilé sur le tapis rouge des César. La 43e cérémonie nous a offert son lot d'instants glamour, avec notamment quelques couples remarqués. Si Penélope Cruz n'a pas posé avec son impressionnant Javier Bardem – qui était pourtant à ses côtés dans la salle – ou Guillaume Canet arrivé en solo sans la belle Marion Cotillard, pourtant présente, d'autres se sont chargés de faire crépiter les flashs à leur place.

C'est le cas de Gilles Lellouche, heureux et amoureux au bras de sa jolie compagne Alizée Guinochet, ou bien de Mélanie Thierry et son compagnon le chanteur Raphaël. Nicolas Bedos et Doria Tillier ont également aimanté les regards, même si le couple est reparti bredouille malgré leurs deux belles nominations pour Monsieur & Madame Adelman.

Plus rares sur les tapis rouges, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam ont bien créé l'événement, à défaut d'avoir eu par exemple Louis Garrel avec sa femme Laetitia Casta, qui n'a pas fait le déplacement. Eddy Mitchell était quant à lui avec sa femme Muriel Bailleul, tout comme Dany Boon et sa belle Yaël. On a également croisé François-Xavier Demaison et sa compagne Anaïs Tihay, le président de l'Académie Alain Terzian et sa femme Brune de Margerie, Michel Denisot et sa femme Martine, Cyrielle Clair et son mari Michel Corbière, Daniel Auteuil et sa femme Aude Ambroggi.

Après la cérémonie, qui s'est terminée peu après minuit, une bonne partie des vedettes de cette soirée se sont retrouvées pour le traditionnel dîner au Fouquet's, où on a pu voir la primée Jeanne Balibar embrasser fougueusement Frank Castorf, Frédéric Saldmann et sa femme Marie main dans la main, Noomi Rapace avec son mari Ola, ou encore l'espoir 2016 Rod Paradot en charmante compagnie.