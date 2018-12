Chantal (L'amour est dans le pré) absente du bilan : Révélations de Jean-Claude

A la surprise générale, Jean-Claude est arrivé seul au bilan de L'amour est dans le pré 2018. Comme il l'avait expliqué à Karine Le Marchand, Chantal n'a pas pu se joindre à lui parce qu'elle était en voyage en Martinique. L'histoire est en réalité un peu plus compliquée que cela, comme il l'a dévoilé à l'Aveyron Digital News.

L'éleveur de brebis, qui est toujours en couple avec sa prétendante, a expliqué au journal local que la situation à l'époque de l'enregistrement du bilan était un peu plus complexe que ce qui a été montré à la télévision. "Chantal n'a pas pu être présente pour le tournage du bilan, parce qu'elle avait pris des congés bonifiés pour pouvoir rentrer en Martinique [congé pour les agents de la fonction publique originaire des Dom-Tom, NDLR]", a-t-il tout d'abord confirmé, avant de révéler que si sa belle n'est pas venue, c'est parce qu'elle "a eu peur".

Que les fans se rassurent, la crainte de Chantal n'était qu'administrative. Le moustachu explique : "Elle a beaucoup hésité et la production a essayé de la faire changer d'avis. Mais elle avait peur de perdre ces congés qu'elle avait posés il y a longtemps. Et comme elle ne rentre pas souvent voir sa famille, elle n'a pas voulu prendre de risques, et elle est partie quand même."

Chantal a donc été prévoyante et a préféré retrouver ses proches, ce qui se comprend entièrement ! Dans le même entretien, Jean-Claude a fait savoir qu'avec sa compagne ils vivent aujourd'hui "au jour le jour" et que sa belle brave les 250 kilomètres qui les séparent tous les week-ends. Voilà donc une affaire qui roule !