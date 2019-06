Charlene de Monaco : Audace et décolleté en Louis Vuitton pour Michael Douglas

Absente de la cérémonie d'ouverture du Festival de Télévision de Monte-Carlo 2019 pour cause de mission spéciale aux 24 Heures du Mans, où elle a d'ailleurs croisé une figure phare du petit écran et du rendez-vous monégasque en la personne de Patrick Dempsey, Charlene de Monaco a par la suite rattrapé son retard : bien présente dimanche 16 juin auprès de son mari le prince Albert II pour le traditionnel cocktail organisé dans la cour du palais, elle l'accompagnait à nouveau mardi 18, cette fois pour la soirée de clôture de la manifestation. L'occasion de partager la lumière avec quelques stars de premier plan, notamment l'illustre Michael Douglas.

Charlene, nymphe... de diamant

Invité d'honneur de la cérémonie des Nymphes d'or, les trophées du Festival, et récompensé d'une Nymphe de cristal pour l'ensemble de sa carrière, marquée également par de grands succès au petit écran, l'acteur iconique a posé en compagnie du couple princier avant de recevoir son prix des mains du souverain monégasque sur la scène du Grimaldi Forum. Nymphe parmi les nymphes, la princesse Charlene avait abandonné le noir, vers lequel elle se tourne souvent, et opté pour un look audacieux, sirène glamour dans une robe en soie Louis Vuitton blanche à pois en strass sombres dotée d'un profond décolleté en V comme on la voit rarement en porter. Chaussée d'escarpins Dior, elle avait parachevé son look éclatant au moyen de somptueuses boucles d'oreilles en diamants taille baguette et taille poire de la maison Graff.

Michael Douglas connaît le prince Albert "depuis longtemps"

En amont de cette soirée de gala et de la remise de sa Nymphe de cristal, Michael Douglas, 74 ans, avait évoqué auprès des journaux du groupe Nice-Matin "l'espèce de cycle" au petit écran que la distinction venait boucler, de ses débuts télévisuels dans les années 1970 dans Les Rues de San Francisco à sa récente performance dans La Méthode Kominsky pour Netflix. Mais il avait aussi saisi l'opportunité de faire quelques confidences sur le souverain monégasque, fils de Grace Kelly : "Je connais le prince Albert depuis très longtemps et je suis très impressionné par la façon dont il gère la principauté, a notamment signalé la vedette hollywoodienne. Une moitié de lui-même est américaine et il est allé à l'Université aux États-Unis, je sais qu'il apprécie d'y retrouver ses amis. Mon frère Joel habitait à Nice et je me rappelle d'anecdotes, comme le fait qu'ils avaient joué à la pétanque ensemble. C'est un réel plaisir de le retrouver. Et ce qui est encore plus important, c'est que ça fait à peu près six années que je ne suis pas revenu sur le Rocher et c'est extraordinaire. Je n'imaginais pas qu'on puisse ériger encore d'autres bâtiments. Il continue à trouver de nouvelles façons de construire et d'innover en matière architecturale."

La princesse Charlene a par ailleurs eu l'opportunité d'échanger quelques mots avec Patricia Arquette, l'une des autres figures majeures de l'événement. L'actrice américaine s'est vu remettre la Nymphe d'or de la Meilleure actrice dans un programme long de fiction pour Escape at Dannemora, également désigné comme le meilleur programme dans sa catégorie. Du côté des hommes, le prix d'interprétation est allé au Français Grégory Montel. Dans le registre comique, On The Spectrum Israel a tout raflé (Meilleure série de comédie, Meilleure actrice pour Naomi Levov, Meilleur acteur pour Niv Majar), tandis que le registre dramatique a vu le triomphe de My Brilliant Friend / L'Amica Geniale, Vicky Krieps (Das Boot) et Richard Madden (Bodyguard).