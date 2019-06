Charlene de Monaco chic face à Jessica Alba et Sharon Case au palais princier

Inspirée par les 24 Heures du Mans, dont elle a donné le départ samedi 15 juin 2019, la princesse Charlene de Monaco est repartie sur les chapeaux de roues de la Sarthe pour regagner le Rocher : dans la soirée du dimanche 16 juin, elle réapparaissait ainsi auprès de son mari le prince Albert II dans la cour du palais princier, à l'occasion du cocktail organisé par le souverain en l'honneur des participants du 59e Festival de Télévision de Monte-Carlo.

Absente plus tôt le même jour lors de l'événement organisé pour les enfants autour du 20e anniversaire de la série d'animation Bob l'éponge, que ses propres jumeaux, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, ont adorablement célébré en compagnie du personnage culte, la princesse avait troqué son perfecto manceau contre une robe de cocktail noire à l'heure de se mêler aux stars des fictions présentées à Monaco. Deux jours après avoir assuré l'ouverture du rendez-vous en leur compagnie au Grimaldi Forum, le prince Albert accueillait avec plaisir les actrices Gabrielle Union et Jessica Alba, têtes d'affiche du festival et héroïnes de la série policière L.A.'s Finest qui y a été dévoilée en avant-première mondiale. "Enfin, deux femmes de couleur jouent les premiers rôles", s'est félicitée la première devant la presse après la projection d'un épisode de cette série inspirée des films Bad Boys dans lesquels elle tenait un second rôle auprès de Will Smith et Martin Lawrence. Une série dont elle a elle-même porté le projet, proposé au puissant producteur Jerry Bruckheimer, lequel a "immédiatement accepté".

Au cours du traditionnel cocktail princier dans la cour intérieure du palais, ces deux nouvelles flics de choc du petit écran ont pu croiser des collègues tels que Jeremy Sisto, Noel Ebonee, Missy Peregrym, Zeeko Zaki, représentants d'une autre série policière du moment (FBI), Maria Bello (NCIS), Kelly McCreary et Gregg Germann (Grey's Anatomy), Alan Cumming (Instinct), Ian Anthony Dale (Hawaï 5-0), Jaina Lee Ortiz (Station 19), Paul Giamatti (Billions), Oliver Stark (9-1-1) ou encore Nicholas Gonzalez et Christina Chang (Good Doctor), Sharon Case et Camryn Grimes (Les Feux de l'amour) et Denise Richards, qui a rejoint cette année Amour, gloire et beauté. Une sacrée distribution qui a évolué sous les yeux de l'acteur britannique Ricky Whittle, président du jury Fiction de cette 59e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo, et de la réalisatrice Rory Kennedy, fille de Bobby Kennedy, présidente du jury Actualités, mais aussi de Louis Ducruet, neveu du prince Albert, présent avec sa fiancée Marie, qu'il doit épouser à la fin du mois de juillet.