Charles Aznavour : Son histoire d'amour avec une jeune icône hollywoodienne

Les mots de cette femme étaient presque passés inaperçus dans le flot d'hommages. Et pourtant... Pour le grand public, Charles Aznavour a connu trois grandes histoire d'amour, avec sa première compagne, Micheline Rugel Fromentin, puis sa deuxième épouse Evelyn Plessis et enfin la femme de sa vie, Ulla Thorsell. Mais une quatrième femme a joué un rôle important dans sa vie.

Décédé le 1er octobre 2018 à l'âge de 94 ans, Charles Aznavour emporte avec lui un joli secret. Celui d'une idylle avec une grande star hollywoodienne qui était bien plus jeune que lui lorsqu'il a craqué pour elle. Cette femme n'est autre que la célèbre chanteuse et comédienne américaine Liza Minnelli. Il avait bien évoqué leur relation en 2014, puisque les deux icônes avaient collaboré ensemble. "Elle était venue me voir à Broadway. Deux jours après, il y avait un cocktail en mon honneur. Elle était là, dans un coin, timide. Elle m'a dit : 'Je voudrais chanter comme vous'", confiait-il à Télé Star. Et d'ajouter : "On a vécu un an ensemble quand même. Je n'en parle jamais."

Les confidences s'arrêteront là. Pourtant, Aznavour et Minelli vivront cette jolie histoire d'amour pendant un an, loin des caméras. À l'époque, il a 40 ans. Elle en a 17. Malgré leur rupture, les amants se retrouveront en 1991 et 1992, pour partager la scène ainsi qu'une série de concerts exceptionnels.

À l'annonce de sa mort, Liza Minnelli a publié un communiqué de presse dans lequel elle ne cachait plus sa relation avec l'immense parolier d'origine arménienne. "Charles était mon mentor, mon ami, mon amour. Il me manquera toujours. Avec amour, Liza", écrivait-elle.