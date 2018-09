Charles Consigny s'en prend à Gérard Collomb : "Il était temps qu'il s'en aille"

Le 22 septembre 2018, Laurent Ruquier présentait un nouveau numéro d'On n'est pas couché sur France 2 à 23h45. Le présentateur de 55 ans a reçu ses invités face à ses chroniqueurs, Charles Consigny, le successeur de Yann Moix, et Christine Angot. Au début de l'émission, il est revenu sur Gérard Collomb, qui a fait une annonce inattendue le 18 septembre dernier. Le ministre de l'Intérieur révélait qu'il serait candidat à la Mairie de Lyon en 2020 et qu'il songeait à quitter son poste après les législatives en mai 2019. Cette séquence a fait réagir Charles Consigny, qui n'a pas hésité à tacler l'homme politique.

La décision de Gérard Collomb a été saluée par le nouveau chroniqueur de Laurent Ruquier. "Ce ministre, avec tout le respect que je lui dois, était très fatigué. Il était temps qu'il s'en aille. Il n'est pas spécialement au taquet", a-t-il déclaré. Le futur avocat de 29 ans estime que les dossiers du ministre de l'Intérieur "ne sont plus gérés", surtout ceux sur les "zones de non-droit".

Charles Consigny n'en est pas resté là et a sous entendu que Gérard Collomb devrait être remplacé. "On a mis la poussière sous le tapis. (...) Il faut une personnalité très énergique et très charismatique", a-t-il conclu.

Du côté des audiences, ce numéro d'On n'est pas couché a rassemblé 983 000 téléspectateurs, soit 19,6% de part de marché.