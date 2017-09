Charles (Secret Story 11) : "Entre Makao et Jordan, ça aurait pu dégénérer !"

Jeudi 14 septembre 2017, Charles a été éliminé de l'aventure Secret Story 11 (NT1) au bout de deux semaines de jeu. Au lendemain de sa sortie de la Maison des Secrets, celui qui a "protégé les plus grandes stars d'Hollywood" nous a accordé une interview.

Le beau gosse de 28 ans a notamment accepté de nous parler de sa relation amoureuse avec Julie, de la possible sortie de la belle suite à son départ, de la venue polémique de son ex Naya sur l'Hebdo, de la mission "couple" d'Alain et Tanya mais aussi de son ex-colocataire Makao à qui l'on prête des petites crises de colère non diffusées sur NT1 !

"C'est vrai, Makao et Jordan ont eu une altercation, mais pas musclée. Musclée dans la parole mais pas physique. Ça aurait pu dégénérer mais chacun est assez intelligent pour ne pas gâcher son histoire dans Secret Story en en venant à des violences physiques", a-t-il notamment commenté à ce sujet.

Pour découvrir toutes les réponses de Charles, rendez-vous au plus vite dans notre player vidéo !

