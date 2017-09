Secret Story 11 : Julie et Charles au lit, Benoît prêt à trahir son couple ?

Depuis vendredi 1er septembre 2017, de nouveaux candidats ont intégré la Maison des secrets, ou plutôt le Campus des Secrets, à l'occasion du lancement de Secret Story 11. Lors de la première soirée, Tanya, la candidate presque septuagénaire, a choisi de former un faux couple avec Alain. Les deux couples, Kamila et Noré ainsi que Charlène et Benoît, ont été séparés. Kamila et Benoît ont été éloignés de leurs moitiés dans le but de se rapprocher et faire croire à un couple naissant.

Ce mardi 5 septembre, de nouveaux rebondissements ont eu lieu. Résumé !

Kamila jalouse, Charlène voit rouge

Noré est toujours frustré de ne pas prendre Kamila dans ses bras. Il se tourne donc vers Laura, ce qui ne plaît pas à son épouse, laquelle le met en garde. Mais pour le Secrétiste, la seule chose qui compte, c'est que sa femme soit jalouse. Cela le rassure ! Afin de remplir sa mission qui est de faire croire aux habitants qu'elle est intéressée par Benoît, Kamila se confie à Julie, qui tombe dans le piège. Pendant ce temps, Benoît drague Barbara sous le regard de Charlène, qui s'incruste dans leur conversation. Mais le duo l'ignore totalement. Pire, Barbara confie à Charlène apprécié beaucoup son petit ami.

Les habitants dans le flou

Jordan retrouve la Tour de Contrôle et doit toujours faire croire qu'il y a des habitants dans la deuxième maison. Un exercice difficile puisque Tanya, Kamila et Julie se rendent dans une pièce où elles doivent récupérer des indices pour ouvrir la porte de l'habitation en plongeant leur tête dans des bols pleins de nourriture. Grâce à leur performance, elles découvrent un nouvel indice mais personne n'arrive à résoudre l'énigme. La porte reste donc close. Les habitants (en dehors de Julie, Charles et Jordan) risquent donc les nominations.

Benoît met son couple en danger

Si lors d'une soirée confidences Charles révèle à Julie beaucoup l'apprécier, un sentiment qui est réciproque, Benoît va trop loin. Il annonce face à tous et sa petite amie Charlène que son habitante préférée est Barbara, qui "donne envie qu'on la prenne dans les bras". Il ajoute même qu'il trouve qu'elle ne lui tourne pas trop autour. Se rappelle-t-il qu'il est en couple et qu'il doit faire semblant d'être intéressé par Kamila ?

Un règlement de comptes s'impose en cuisine. Charlène fait part de son agacement et Benoît ne comprend pas ce qu'il a à se reprocher. Peut-être qu'il ne veut pas se rendre compte qu'il manque totalement de respect à son compagne.

Tanya on fire

Voyant Alain danser avec Julie, Tanya chauffe Noré. Le fait-elle pour le bien de sa mission ? Oui, et ça marche. Alain comprend qu'elle souhaite qu'il s'éloigne un peu des autres femmes. Quelques minutes plus tard, les voilà donc en train de danser ensemble.

L'épisode se conclut par une image bien mystérieuse : Charles et Julie dans le même lit... l'un contre l'autre...

C'est tout... pour le moment !