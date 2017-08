Charlize Theron : "À 5 ans, j'ai vu ma mère avec un oeil au beurre noir"

Dans Atomic Blonde, Charlize Theron poursuit son immersion dans l'action en s'affirmant comme une actrice bad ass. Après Mad Max Fury Road, la bombe sud-africaine confirme sa stature. Un film à son image, elle qui a cultivé ce personnage de femme puissante qui balaie les hommes d'un revers de la main et se qualifie elle-même de "une femme sans pitié" dans la vie de tous les jours. Dans une interview accordée à Gala, la star et mère de famille dit avoir tiré de la manière d'être de sa mère sa "plus grande source d'inspiration". "Je n'ai pas peur de m'exprimer, ni de me défendre et c'est à elle que je le dois", assure la comédienne de 42 ans.

Pourtant, elle révèle également que sa maman était une femme battue. "J'avais cinq ans la première fois que j'ai vu ma mère avec un oeil au beurre noir", confie la star dont la mère était régulièrement battue par son mari. "À cette époque-là, je croyais qu'elle se préparait pour Halloween", poursuit-elle, en expliquant cet "incroyable instinct de survie" dont elle a hérité et sur lequel elle s'appuie dans ses films.

Des oeuvres parfois violentes dans lesquelles Charlize Theron se retrouve parfois dans des situations très critiques. Autant d'images dures à avaler pour ses deux enfants, et notamment le plus grand Jackson. "J'essaie de les protéger au maximum, même si mon fils commence à comprendre que mon travail est de jouer et de faire semblant", avoue-t-elle.

Évoquant le féminisme et l'image de la femme dans l'industrie, elle évoque dans Les Inrockuptibles l'éducation qu'elle donne à ses enfants adoptifs. "J'ai deux magnifiques petites créatures de 2 et 5 ans qui ont commencé leur propre voyage, s'enthousiasme la jeune maman. J'aime mes enfants et je suis fière de les élever dans un environnement où l'amour que je leur porte est inconditionnel." Et de conclure : "Qu'ils soient gays, hétéros, transsexuels ou quoi que ce soit, je les aimerai toujours."