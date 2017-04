Charlize Theron, une "Atomic Blonde" : Son torride baiser avec une Française

Actuellement à l'affiche de Fast & Furious 8, Charlize Theron va continuer dans sa dynamique bad ass avec Atomic Blonde (The Coldest City en version originale). Un thriller d'action et d'espionnage réalisé par David Leitch, dans lequel elle donnera notamment la réplique à John Goodman, James McAvoy, ainsi qu'à l'actrice française en vogue à Hollywood, Sofia Boutella. Et c'est justement avec cette dernière qu'elle signe l'une des séquences les plus remarquées de la dernière bande-annonce du film.

Dans une ambiance saturée au néon rouge, la bombe sud-africaine s'offre un baiser torride avec la mystérieuse petite brune franco-algérienne de 35 ans. Les amateurs l'auront reconnue, il s'agit bien de celle qui a été propulsée à Hollywood après avoir incarné les bad girls dans Kingsman, puis Jaylah dans Star Trek : Sans limites. Depuis, tout le monde s'arrache celle qui avait joué dans des publicités avant de danser pour Madonna ou Michael Jackson. Elle sera ainsi dans La Momie face à Tom Cruise, et donc face à Charlize Theron dans Atomic Blonde.

L'histoire d'Atomic Blonde : L'agent Lorraine Broughton est l'une des meilleures espionnes du Service de renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa mission délicate. Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans cette ville au climat instable, elle s'associe avec David Percival, le chef de station local, et commence alors un jeu d'espions des plus meurtriers.

Dans nos salles le 16 août.