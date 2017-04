Charlotte Casiraghi : Angélique face à Diane Kruger très sexy et généreuse

C'est à la New York Public Library, située sur la prestigieuse 5e Avenue à New York, qu'a eu lieu l'événement ! Charlotte Casiraghi y a retrouvé, ce lundi 3 avril au soir, son titre d'ambassadrice de Montblanc et fêté la sortie de la collection baptisée Writing Is A Gift. Vêtue d'une robe Giambattista Valli (issue de la pré-collection automne 2017), la fille de la princesse Caroline de Monaco et grande soeur du nouveau papa Pierre Casiraghi a illuminé le photocall du prestigieux dîner.

Les photographes présents l'ont immortalisée seule ou au côté d'autres personnalités, comme l'acteur, ambassadeur de Montblanc et héros du film Logan (sorti le 1er mars) Hugh Jackman et le président-directeur général de la marque, Nicolas Baretzki. Les deux hommes ont également fait crépiter les flashs en posant en compagnie de Diane Kruger, toute de Roberto Cavalli vêtue.

Les acteurs Aïssa Maïga et Rami Malek, les mannequins Olivia Palermo, Johannes Huebl et Elsa Hosk et Touriya Haoud, Carly Chaikin, l'ambassadrice de l'UNICEF Gigi Leung ainsi que Miroslava Duma figuraient sur la liste d'invités de la soirée Montblanc for Unicef.

Tous ont découvert la collection composée d'instruments d'écritures, de deux montres et d'articles de maroquinerie, et disponible dans les enseignes et sur le site de Montblanc.