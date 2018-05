Charlotte Gainsbourg et Marine Delterme brillent avec leurs chéris aux Molières

Après avoir accueilli les César, la salle Pleyel recevait ce lundi 28 mai la 30e cérémonie des Molières. Sur le tapis rouge, le monde du théâtre et les artistes qui ont façonné la saison 2017. De nombreuses personnalités au menu donc, comme Yvan Attal, soutenu par sa compagne Charlotte Gainsbourg et qui espérait décrocher son premier Molière. C'était sans compter sur le bien-aimé Jean-Pierre Darroussin dans Art qui s'est offert le prix du comédien d'un spectacle privé.

Autre couple en vue à Pleyel, celui formé par le dramaturge Florian Zeller et l'actrice Marine Delterme. Nommé à six reprises pour Le Fils, le metteur en scène s'est au moins satisfait de voir son jeune acteur, Rod Paradot, glaner le prix de la révélation masculine. Des tandems amoureux, il y en avait de nombreux, de Caroline Faindt et son compagnon Zinedine Soualem à Michel Bouquet et sa femme Juliette Carré, en passant par Marie-Claude Pietragalla et son mari Julien Derouault, Pierre Santini et sa épouse Lysiane, Benjamin Griveaux et sa femme Julia Minkowski, Jean-Luc Moreau et Mathilde Penin, Manuel Gélin et Juliette Meyniac, Rod Paradot et sa compagne Jade.

Une flopée de comédiens avait répondu présent, Mélanie Doutey à Stéphane de Groodt, Macha Méril, Anne Parillaud, Alex Lutz, Vincent Dedienne... On a aussi croisé Leïla Kaddour-Boudadi, Virginie Lemoine et Florence Pernel, la troupe de Grease, Anny Duperey, les primés Jacques Gamblin et Marina Hands, Benjamin Lavernhe, Bruno Solo et Philippe Tesson, le producteur Jean-Marc Dumontet, Firmine Richard, Chloé Lambert, Daniel Russo avec sa fille Amanda ou encore Catherine Arditi et Evelyne Buyle.