Chloé Jouannet : La fille d'Alexandra Lamy amoureuse à Roland-Garros

Il y avait du monde en ce samedi 1er juin 2019, très ensoleillé, dans les allées du tournoi de Roland-Garros à Paris. La comédienne Chloé Jouannet a fait une belle apparition au village VIP. La fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet était superbe et particulièrement bien entourée.

La jeune actrice de 21 ans a pris la pose avec Lola Le Lann, vue dans Un moment d'égarement en 2015, mais aussi avec son compagnon, Zacharie Chasseriaud. Ce jeune homme de 23 ans a joué dans de nombreux films depuis son plus jeune âge et il tenait l'un des rôles principaux de la géniale série Hippocrate de Thomas Lilti pour Canal+, en novembre. Il y donnait la réplique aux excellents Louise Bourgoin, Alice Belaïdi et Karim Leklou. Au photocall, Chloé Jouannet portait une robe orange estivale et ce sac blanc Jacquemus qu'elle adore.

Zacharie Chasseriaud et Chloé Jouannet s'aiment depuis plus de trois ans maintenant. Dans une interview pour le magazine Cosmopolitan, en février 2019, il racontait : "On s'est rencontré sur un tournage il y a trois ans et on ne s'est plus quitté. En amour, je suis égoïste et en même temps je donne tout."