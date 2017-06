Chloe Lattanzi squelettique : La fille d'Olivia Newton-John affole la Toile !

Chloe Lattanzi est une nouvelle fois la cible des internautes. La fille de l'actrice Olivia Newton-John vient encore une fois de se faire lyncher par ses fidèles abonnés sur Instagram, qui lui reprochent d'être beaucoup trop mince.

Cette semaine, la jeune femme de 31 ans a publié une photo inquiétante qui la montre vêtue d'une petite brassière mettant particulièrement en avant sa poitrine refaite et sa toute petite taille. Le ventre ultraplat et l'estomac complètement creux, l'apprentie chanteuse accro au bistouri, qui se serait fait retirer des côtes pour paraître plus mince, inquiète ses fans.

Cela fait plusieurs semaines que Chloe, qui s'est lancée dans le business de la marijuana, reçoit des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Certains lui ont reproché de s'afficher souriante alors que sa mère, qui a incarné Sandy dans Grease, se bat de nouveau contre le cancer. L'ex-anorexique, anciennement dépendante à la drogue et à l'alcool, avait alors quitté Instagram avant d'y revenir, et les critiques des haters avec elle.

"Nous revêtons tous un sourire quand on monte sur scène. C'est quand le rideau tombe que l'on peut être soi-même. Criez s'il le faut. Riez si vous le sentez. Pleurez si vous en avez besoin. Mais faites le seul. C'est votre droit. Ma peine n'appartient qu'à moi", a-t-elle écrit ce week-end, histoire de faire comprendre aux internautes qu'elle souffrait sans le montrer.

L'état de santé de Chloe Lattanzi, qui a connu des troubles du comportement alimentaire par le passé, inquiète, mais de son côté, sa mère garde bon espoir de battre une nouvelle fois son cancer du sein, maladie dont elle avait déjà souffert en 1992. En plus des traitements traditionnels, elle se soigne avec une médecine alternative, notamment l'huile de cannabis dont sa fille est friande et qui promet de faire des miracles sur les cellules cancéreuses.

Coline Chavaroche