Chris Pratt en couple avec la belle Olivia Munn ?

Il a suffit d'un rendez-vous, galant ou professionnel, pour que la Toile s'enflamme - enfin surtout les fans de Chris Pratt. L'acteur des Gardiens de la Galaxie a en effet été aperçu dînant en tête à tête avec la comédienne Olivia Munn (The Newsroom, X-Men : Apocalypse) au Craig's à Los Angeles, vendredi 19 janvier 2018. Selon E! News, le rendez-vous était bien "romantique", l'acteur de 38 ans avait même "son bras autour d'elle" à un moment. Le duo aurait fait les choses tout en discrétion, en ne passant pas par l'entrée principale, mais par les cuisines selon la source d'E! News.

Sur Instagram, voyant que le nombre de commentaires à propos de son potentiel couple avec le beau Chris Pratt augmentait, Olivia Munn a pris les devants. En story, elle a affiché son échange avec Anna Faris, l'ex-femme de Chris Pratt et la mère de leur fils Jack. "Comme nous nous connaissons, je voulais te contacter personnellement pour te dire que l'histoire entre Chris et moi est fausse à 100%. Je suis sûre que tu sais déjà que c'est faux, ou peut-être que tu t'en fiches, mais je tenais à te le dire moi-même", lui a ainsi écrit la belle brunette de 37 ans. "Toutes les femmes ne sont pas furieuses quand une autre sort avec leur ex. Même si j'étais en couple avec Chris, les tabloïds n'ont pas compris la relation que nous avons avec Anna", surenchérit-elle.

Dans la capture d'écran, on voit également apparaître la réponse d'Anna Faris – qui, elle, est en couple avec le directeur de la photographie Michael Barrett qui a officié sur son film Overboard. "Oh mon Dieu, cette ville est folle. Tu es trop mignonne de m'envoyer un message. Je t'aime...", lui répond tendrement celle qui fut la star de la saga Scary Movie.