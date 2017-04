Chris Pratt, Zoe Saldana et Vin Diesel : Des Gardiens de la galaxie so in love

L'équipe du film Les Gardiens de la Galaxie 2 était rassemblée sur le tapis rouge à Los Angeles le 19 avril. Avant de débarquer en Europe, les acteurs ont brillé pour la suite du blockbuster à succès. En effet, sorti en 2014, le premier volet avait obtenu des critiques très enthousiastes et engrangé plus de 770 millions de dollars de recettes à travers le monde. La maison Marvel avait donc toutes les raisons de lancer une suite, avec l'irrésistible quatuor formé par Chris Pratt (Peter), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (Groot) et Bradley Cooper (Rocket). Ce dernier, jeune papa, n'avait pas fait le déplacement hier, certainement en raison du tournage de sa première réalisation : A Star is Born, avec Lady Gaga.

Dans ce nouvel épisode des Gardiens de la Galaxie, les héros doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel...

L'avant-première s'est déroulée sous le signe de l'amour puisque les deux héros principaux ont affronté les projecteurs avec leurs compagnons respectifs. L'hilarant Chris Pratt a posé avec Anna Faris, tandis que l'heureuse maman de trois enfants était bras dessous, bras dessus avec son cher Marco Perego. La star de Fast and Furious 8 a pris la pose avec ses premiers fans : son épouse Paloma et ses petits Hania et Vincent.

Les iconiques Kurt Russell et Sylvester Stallone ont intégré le casting du film et se sont rendus à l'avant-première avec sa chère et tendre Goldie Hawn pour le premier, et son épouse Jennifer Flavin et leurs trois filles pour le second. La grande et charismatique Elizabeth Debicki répand sa beauté australienne, tandis que Pom Klementieff s'impose avec grâce. La comédienne française remarquée dans la série Pigalle, la nuit a trouvé sa place au sein de cette distribution hollywoodienne, après avoir déjà oeuvré pour le remake américain d'Old Boy.

Les Gardiens de la Galaxie, en salles le 26 avril 2017