Chrissy Teigen : Vergetures et piqûres de moustique 2 mois après l'accouchement

Cet été encore, les stars partagent de superbes photos de vacances ! Chrissy Teigen se prête au jeu et régale ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Parti en famille en Indonésie, le mannequin y dévoile son "corps de maman".

C'est à Bali que Chrissy Teigen, son mari John Legend et leurs deux enfants Luna et Miles (2 ans et 2 mois) se sont envolés. Les parents stars ont déjà publié plusieurs images de ce séjour exotique. Sur un selfie vidéo, Chrissy expose son "corps de maman". Un bras lui couvrant la poitrine, uniquement vêtue d'un bas de bikini floral, la bombe de 32 ans affiche ses vergetures aux hanches... et quelques piqûres de moustique !