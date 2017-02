Christian (12 Coups de midi) : Certains ont fui face à lui !

193 participations aux 12 Coups de midi, 809 392 euros de gain en cash et en cadeaux et 5 200 réponses. Christian est l'homme de tous les records. Le magazine Society a réalisé un portrait de lui montrant quel adversaire redoutable et redouté il était.

S'il y a bien une chose que Christian a prouvé tout au long de ses apparitions sur TF1, c'est qu'il en a dans le cerveau. Son savoir était d'ailleurs si grand que certains concurrents ont préféré fuir plutôt que de l'affronter. Antoine Galey, l'un des trois principaux réalisateurs de l'émission, confirme qu'il y avait bien eu "des candidats qui avaient été sélectionnés mais qui, finalement, se désistaient et demandaient à repousser leur passage : 'En fait, je ne suis pas libre à cette date.' Il était tellement fort."

Si fort en effet que Christian était surnommé "le Professeur" et qu'il était capable de donner des détails impressionnants sur les questions qui lui étaient posées. "Il arrivait à donner des informations complémentaires à chaque intervention de la voix off. C'était impressionnant. Certains internautes prétendaient qu'il était avantagé, on nous a accusés de lui donner des questions trop simples. Mais Christian répondait aussi aux questions sur lesquelles butaient ses adversaires. Il apprenait même des choses aux chargées de rédiger les quiz", poursuit Thibault Pupat, producteur artistique du programme pour Endemol France

Sacré Christian !