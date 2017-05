Christian Estrosi et Laura Tenoudji, enceinte, un couple radieux à Cannes

L'année dernière, Christian Estrosi et son épouse, la pétillante Laura Tenoudji, avaient foulé le tapis rouge lors de l'ouverture du Festival de Cannes. Cette année, l'homme politique de 61 ans et la journaliste de 41 ans ont renouvelé l'expérience pour ce premier jour, s'affichant plus radieux que jamais sur le red carpet.

Mercredi 17 mai dans la matinée, le couple a effectivement attiré l'attention des photographes dès son arrivée à l'aéroport. Enceinte de leur premier enfant, l'animatrice de télévision (déjà mère d'un petit Milan, 8 ans, né de sa précédente relation avec Michael Tapiro) arborait de jolies rondeurs sous une robe fleurie. Radieuse, elle s'était également parée de lunettes de soleil, affichant un large sourire aux lèvres. Le soir venu, les amoureux se sont rendus au palais des festivals pour la montée des marches du film Les Fantômes d'Ismaël, avec Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg.

Très amoureux, celui qui a été réélu à la mairie de Nice et celle que l'on surnomme Laura du Web sur France 2 se sont rapidement frayé un chemin dans les couloirs du terminal avant de monter à bord de leur véhicule. Seront-ils présents pour assister à la projection du nouveau film de Mathieu Amalric, Barbara, jeudi 18 mai ?

Interviewée cette semaine dans la nouvelle édition du magazine Télé Star, Laura Tenoudji venait justement de se confier sur son mariage avec l'ancien président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. "Ce que j'aime chez mon mari, c'est l'homme. Il a été champion de moto, c'est lui que j'ai épousé, pas la politique", a-t-elle déclaré au sujet de celui qui est également père de deux filles, Laetitia et Laura, nés de son premier mariage avec Dominique Sassone.